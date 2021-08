Eigenaar laat plannen heropbouw golfbaan Naarderbos voorlopig varen: "Duurt te lang"

Het blijft voorlopig nog onduidelijk of en wanneer de zwaar verloederde golfbaan Naarderbos weer open gaat. Achter de schermen wordt er al langer gesproken over het heropenen van de drie jaar geleden failliet verklaarde baan, maar dat duurt volgens eigenaar Michael van de Kuit allemaal te lang. De gesprekken leiden volgens hem tot niets. Hij is het wachten zat en heeft besloten zijn plannen met de baan voorlopig in de ijskast te zetten.

De golfbaan werd drie jaar geleden failliet verklaard na een langslepend conflict tussen Naarderbos Ontwikkeling, het bedrijf van Van de Kuit dat de grond pacht, en de gemeente Gooise Meren. De eigenaar wilde een nieuw clubhuis bouwen op het terrein, maar kreeg daar geen vergunning voor. Daarvoor was er een conflict over de huur van het grote clubhuis op het terrein, dat een andere eigenaar had dan de golfbaan en waarvoor de golfbaan elk jaar enkele tonnen aan huur betaalde.

En dat maakt voor hem het risico te groot om te gaan beginnen met het werk. "Er wordt nu gezegd dat het bestemmingsplan er volgend jaar februari komt, maar het is al drie keer uitgesteld en het zou me niets verbazen als dat nog een keer gebeurt. Dan komen de verkiezingen er ook nog eens tussendoor en kan het zomaar wel eens tot eind volgend jaar duren voordat ik wat weet", aldus de vastgoedondernemer. "De baan nu al gaan klaarmaken heeft gewoonweg geen zin."

Daar zit voor de golfbaan precies het probleem. De golfbaan zelf klaarmaken om weer op te golfen kan zonder problemen, maar om echt weer te kunnen gaan golfen stelt Van de Kuit onder meer een eigen clubhuis nodig te hebben. Een vergunning daarvoor krijgt hij niet, zolang er geen duidelijkheid is over het bestemmingsplan.

Afwachten

Van de Kuit hekelt het feit dat het nu al zo lang duurt voordat hij duidelijkheid heeft over de toekomst van de golfbaan. Dat het volgens hem 'zo lang duurt, voordat het überhaupt wat oplevert', leidt er toe dat hij zelf zijn strijd voorlopig staakt.

Van de Kuit: "Ik heb me de laatste jaren erg hard gemaakt voor het voortbestaan van de golfbaan en de terugkeer van de golfers. Ik had echt het gevoel dat het de laatste tijd de goede kant op ging, maar we zijn nog geen stap verder. Het duurt maar en het duurt maar. Het lijkt wel alsof men het niet wil. Wat heeft ervoor knokken dan nog voor zin? Ik heb in mijn vakantie besloten om mijn eigen strijd te staken. Ik hoor het wel als het bestemmingsplan er is, daarna kijk ik wel weer verder. Ik ga me er niet meer druk om maken. De golfbaan is voor mij een soort hobbyproject. Ik wil er mensen blij mee maken, maar als dat kennelijk niet gewenst is, houdt het op."

Kansen

Toch betekent de afwachtende houding van Van de Kuit zeker nog niet dat het definitief over en uit is met de golfbaan Naarderbos. "Ik wil nog steeds en ik zie echt nog wel kansen voor de golfbaan en het gebied. Ik wil er een paar miljoen insteken om de golfbaan weer klaar te maken, een mooi clubhuis neer te zetten. Dat staat nog steeds. Maar al die gesprekken met de gemeente over bestemmingsplannen en andere van zulke zaken die toch niets opleveren, ben ik gewoon zat.

Wel stelt Van de Kuit nog een keer duidelijk dat de gemeente Gooise Meren haast moet maken als het de golfbaan zelf nog graag ziet terugkeren. "Het gaat nu al een hoop kosten. De baan ligt er slecht bij en alles speelklaar maken kost straks zeker anderhalf tot twee miljoen euro. Hoe langer het allemaal duurt, hoe verder dat oploopt. Op een gegeven moment komt natuurlijk wel het moment dat het geen zin meer heeft om te investeren."