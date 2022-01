Nóg meer tijd nodig voor bestemmingsplan Naarderbos: "Moeten forse zijstap maken"

Het gaat nóg langer duren voor er een aangescherpt bestemmingsplan voor het Naarderbos komt. De discussie over dat plan - dat vastlegt wat er wel en niet mag qua bebouwing en gebruik in het bos - duurt al drie jaar, maar lijkt voorlopig nog wel voort te duren. De gemeente Gooise Meren geeft er althans voorlopig nog geen klap op. Er is een 'forse zijstap nodig', meent wethouder Geert-Jan Hendriks, en dat vraagt meer tijd om het gebied 'vitaal en duurzaam' te maken.

Zorgvuldigheid gaat boven ongeduld. Dat is de stelling van wethouder Hendriks van Gooise Meren. Volgens hem is het goed uit te leggen als het nog een jaar duurt voordat duidelijk is wat de nieuwe spelregels zijn voor dit gebied, zodat er weer nieuw leven geblazen kan worden in het nu stille Naarderbos. Maar de kwestie speelt nu al jaren, burgemeester en wethouders zijn al anderhalf jaar bezig met het opstellen van notities en dus is de vraag vanuit de politiek wanneer er dan eens schot in komt?

In de afgelopen jaren kon er namelijk helemaal niets meer. Sinds april 2019 zijn nieuwe initiatieven in het Naarderbos helemaal niet meer mogelijk. Gooise Meren wil eerst goed vastleggen wat er wel en niet kan in het bos, zodat het zicht houdt op eventuele ongewenste ontwikkelingen. Tot de gemeente dat heeft vastgelegd, geldt er een zogeheten 'voorbereidingsbesluit', waarmee nieuwe initiatieven in de wachtkamer staan.

Zo kan de eigenaar van de failliete golfbaan bijvoorbeeld al jaren geen nieuw clubgebouw realiseren. Dit is wel de nadrukkelijke wens van Naarderbos Ontwikkeling, het bedrijf van Michael van de Kuit dat de grond pacht.