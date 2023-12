Geen stap verder: Gooise Meren houdt voet bij stuk in hoogopgelopen kwestie Naarderbos

De gemeente Gooise Meren wil van geen wijken weten in de ondertussen hoogopgelopen kwestie rond de golfbaan Naarderbos: het beslag op de gronden van de voormalige golfbaan in Naarden blijft gehandhaafd. Door de beslaglegging wil de gemeente de golfbaaneigenaar dwingen alsnog een flink bedrag aan kosten te betalen.

Het conflict tussen de gemeente Gooise Meren en het Nedstede van Michael van de Kuit, eigenaar van het gebied in Naarden, duurt nu al dik vier jaar. De twee partijen steggelen over hoe het nu verder moet met de inmiddels zwaar verloederde golfbaan. De onderlinge verhoudingen zijn behoorlijk verstoord geraakt. Het meest recente besluit van Gooise Meren om beslag te leggen op de gronden om zo het geld te ontvangen voor de onderhoudskosten, heeft die relatie er niet beter op gemaakt. Als volwassen mensen Juist omdat het een jarenlang slepende kwestie is, de partijen zelf niet in staat zijn tot een oplossing te komen en omdat er volgens CDA-fractievoorzitter Bas Veerman een harde deadline is van het eind van het jaar, heeft de christendemocraat een nieuwe poging gewaagd om beide partijen weer aan tafel te krijgen. Daarbij riep hij op om alle juridische zaken even te laten voor het is. Hij hoopt dat zij als volwassen mensen op zoek kunnen gaan naar een oplossing die goed is voor Gooise Meren en ondernemer Michael van de Kuit. Deze te bewandelen route zou de gemeente zeker tonnen aan gemeenschapsgeld aan juridische kosten gaan schelen. Euro's die niet begroot zijn, aldus Veerman.

Om dat te bewerkstelligen diende de CDA'er gisteravond tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar een voorstel in, waarin beide partijen de strijdbijl zouden begraven en elkaar weer zouden gaan zien als partner en niet als tegenstander. Volgens Veerman zou Van de Kuit weer aan tafel willen met de gemeente als de politiek akkoord ging met de voorwaarden die hij had opgeschreven in zijn motie. 'Erg ongemakkelijk' Dat laatste vond wethouder Hugo Bellaart een vreemde gang van zaken. In het openbaar onderhandelen via een politiek voorstel van de raad namens een ondernemer vindt hij 'erg ongemakkelijk'. Bovendien is het niet mogelijk alles aan de kant te schuiven, omdat een aantal zaken onder de rechter is. Zoals ook in diverse andere zaken, zoals bij het veelbesproken gebouw aan de Driftweg in Naarden, de Heidelaan en de Laarderweg in Bussum, reageert de gemeente niet als er procedures lopen.

"De gemeente komt op voor haar belangen door nakoming te vragen van overgenomen verplichtingen" Wethouder Hugo Bellaart