Oproep om na jaren te stoppen met ruziën over golfbaan Naarderbos: "Ga elkaar als partners zien"

Met lede ogen ziet CDA-fractievoorzitter Bas Veerman aan hoe de verhoudingen tussen de gemeente en Nedstede, het bedrijf van golfbaaneigenaar Michael van de Kuit, steeds meer verharden. Nu Gooise Meren heeft besloten om beslag te leggen op de gronden om daarmee het geld voor het onderhoud te ontvangen, komen de twee partijen alleen maar meer lijnrecht tegenover elkaar te staan. En dat strookt niet met wat burgemeester en wethouders zeggen, want die willen er juist onderling uitkomen.

Startpunt

Om een einde te maken aan al het gedoe, stelt Veerman voor om het beslag op de gronden van het Naarderbos op te schorten. Ook hoopt hij dat Nedstede het faillissement nog niet in gang zet. Als beide partijen de juridische procedures stopzetten, is er ruimte om constructief met elkaar om de tafel te gaan zitten. Dat moet het startpunt zijn om op een nette manier tot een goede oplossing te komen.

Op papier klinkt dat voorstel heel schappelijk. Vraag is of dat in de praktijk zo eenvoudig is te bewerkstelligen, want al jaren liggen Gooise Meren en de eigenaar van het Naarderbos met elkaar in de clinch. Het ging mis in 2019, doordat beide er niet uitkomen over hoe nu verder met de golfbaan.

Hulp van sportwethouder

Naast andere ideeën hierover is er ook sprake van verstoorde verhoudingen tussen de hoofdrolspelers, wat onderhandelen nog een tikkie moeilijker maakt. De grootste verliezer lijkt de golfer.

Het is ook niet voor niets dat het CDA voorstelt om naast wethouder Hugo Bellaart ook sportwethouder Jelmer Kruijt aan tafel te krijgen. Maar dat komt ook omdat Veerman wil dat de gemeente de zaak gaat bekijken vanuit een 'het weer kunnen golfen' in plaats van het zien als kwestie over geld.

Het CDA vindt dat het gemeentebestuur een alles-of-nietsscenario kiest en zich te veel laat leiden door de adviezen van juridische medewerkers. Daar komt bij dat het blijven aansturen op juridische conflicten de gemeente ook heel veel geld gaat kosten. Veerman schat in dat het zeker om 400.000 tot 500.000 euro gaat. Gemeenschapsgeld dat Gooise Meren heel goed voor andere zaken kan gebruiken.

Oplossingen versus problemen

Overigens is het niet voor het eerst dit jaar dat het CDA beide partijen oproept om de strijdbijl te begraven en de impasse te doorbreken. In juli hoopte Veerman al dat er in oplossingen gedacht ging worden in plaats van in problemen.

En nu doet hij een nieuwe poging. Vanavond vergadert de gemeenteraad van Gooise Meren voor de laatste keer dit jaar. Dan komt ook het voorstel van het CDA aan bod om te gaan werken aan een duurzame ontwikkeling van de natuur en recreatie van het Naarderbos en moet duidelijk worden of de kleine oppositiepartij voldoende steun krijgt.