Eigenaar trekt na jaren getouwtrek stekker uit golfbaan Naarderbos: "Ga er nooit meer wat mee doen"

De Naardense golfbaan kocht Van de Kuit vijf jaar geleden naar eigen zeggen 'uit liefde voor de sport en niet om geld te verdienen'. Maar het werd een hoofdpijndossier. "We hebben drie faillissementen gehad de afgelopen jaren. De gemeente denkt dat ik er veel geld aan verdien, dat is zeker niet het geval."

"Het gaat niet meer over de sport, maar over het geld. Het gaat niet om faciliteren van zaken voor bewoners, het is machtspolitiek geworden"

Machtspolitiek

Te gek voor woorden, meent Van de Kuit. "Het gaat niet meer over de sport, maar over het geld. Het gaat niet om faciliteren van zaken voor bewoners, het is machtspolitiek geworden", stelt hij.

Van de Kuit denkt dat niet de golfbaan het probleem is voor de gemeente, maar hijzelf. Het is niet voor het eerst dat hij met de gemeente in de clinch ligt. Eerder was er veel te doen over de plannen met Speelpark Oud Valkeveen, ook eigendom van de vastgoedondernemer.

De meest logische optie voor Van de Kuit lijkt de baan verkopen, maar toch wil hij dit niet: "Als ik het verkoop aan iemand anders, dan kunnen de plannen over een jaar anders zijn. Dit gaat over mij, niet over de golfbaan."

Wat er wel met het gebied gaat gebeuren, is onduidelijk.

Geen oplossing

Bewoners van de gemeente Gooise Meren hebben ook behoefte aan de golfbaan. Momenteel wordt de baan verwaarloosd en gebruikt als hondenuitlaatplek, zijn er actieve jagers aanwezig en heerst er weinig tot geen sociale controle in het gebied van bijna een miljoen vierkante meter.

Een oplossing voor de omgeving lijkt noodzakelijk. "Als de gemeente langskomt met een excuus, kunnen we weer aan tafel zitten en anders zien we het over 4 of 8 jaar wel weer als er een ander bestuur zit. Het is een prachtig gebied en ik ben een ondernemer die graag wil."

De gemeente Gooise Meren wil niet reageren op de uitspraken van Van de Kuit en reageert alleen in algemeenheden. De gemeente beraadt zich momenteel over deze situatie met betrekking tot de golfbaan in Naarderbos.