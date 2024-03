Soap gaat door: groot deel verloederde golfbaan Naarderbos aangeboden op veiling

Van de Kuit en de gemeente liggen al jaren met elkaar in de clinch als het gaat om de golfbaan. De soap begon ongeveer vijf jaar geleden toen Van de Kuit op de golfbaan zonder clubhuis kwam te zitten. De golfbaaneigenaar vroeg een vergunning aan voor een nieuw clubhuis, maar kreeg die niet. Zonder clubhuis ging de golfbaan failliet.

Maar sinds het faillissement is het niet stil geweest rond de golfbaan. Al jarenlang is er namelijk geen onderhoud uitgevoerd en het terrein ligt er verloederd bij. Volgens de gemeente is Van de Kuit hiervoor verantwoordelijk en Van de Kuit wijst terug naar de gemeente. Afgelopen december besloot de gemeente beslag te leggen op de grond van en rond de golfbaan om Van de Kuit op deze manier te dwingen tot het verrichten van onderhoud.

Veiling

Maar nu blijkt Van de Kuit een deel van grond aan te bieden op een vastgoedveiling. De veiling start over een maand en daarbij gaat bijna 200.000 vierkante meter grond in de verkoop. Op de foto’s van de veilingsite is te zien dat de grond inmiddels toe is aan een flinke onderhoudsbeurt.

Met de veiling hoopt Van de Kuit het geld dat zijn bedrijf als financiering heeft verstrekt terug te krijgen. Volgens hem kan hij als erfpachthouder het beslag met deze veiling terzijde schuiven.

Van de Kuit ontkent aan NH dat dit een manier is om terug te slaan richting de gemeente. “De relatie is zo kapot, dit interesseert ze niet", klinkt het resoluut.

NH heeft de gemeente Gooise Meren om een reactie gevraagd, maar daarop is nog niet gereageerd.