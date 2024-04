Unieke beelden: Limmen zet de bloemetjes weer buiten tijdens jubilerend mozaïek-feest

Het had de 72e editie kunnen zijn, als de coronapandemie niet voor twee mozaïekloze jaren had gezorgd. Want sinds 1952 worden de Bloemendagen al in het dorp georganiseerd. Een bloemenfeest dat niet zonder de inzet van Limmenaren zou bestaan.

"Het is ooit begonnen om Limmen als bloembollendorp op de kaart te zetten", legt Liesbeth uit. "De eerste editie was een corso en was nog in samenwerking met omliggende gemeenten zoals Heiloo en Alkmaar. Het dorp was toen gevraagd om langs de route bloemmozaïeken neer te leggen. Dat gebeurde hier zo massaal, dat we het een jaar later zelfstandig oppikten."

En zo is het daarna elk jaar gegaan, al leek het in 2014 voorgoed voorbij. "Er was zo weinig animo om mee te doen, vooral vanwege tijdgebrek", legde Liesbeth toen uit. "Met een aantal prikploegen hebben we het toen toch weer op de been weten te krijgen", vertelt Otto.

Komende week gaan de dorpsbewoners hard aan de slag om hun zelf ontworpen creaties met hyacintenknoppen uit te beelden. De prikploegen moeten het voor zaterdag 10.00 uur afhebben, want dan beginnen de Bloemendagen. Daarna staan de mozaïeken nog vijf dagen langs een route door het dorp.

Kijk hieronder naar de volledige film van de eerste Bloemendagen in 1952, die gemaakt is door een amateur filmgroep uit Heiloo en gedigitaliseerd door de stichting Historisch Limmen: