Bijzonder eerbetoon tijdens Bloemendagen: "Hij zou het geweldig hebben gevonden"

Duizenden bezoekers kunnen zich sinds dit weekend weer vergapen aan alle bloemenpracht tijdens de Bloemendagen in Limmen. In het dorp staan tientallen mozaïeken als vanouds te pronken in de tuinen. Naast grappige en actuele bloemenmozaïeken wordt er ook stilgestaan bij het overlijden van Loek Rijs, bestuurslid van de stichting Bloemendagen.

Alex Stuifbergen uit Limmen zat jarenlang samen met Loek Rijs in de prikploeg. In de schuur van de moeder van Rijs is hard gewerkt aan een bloemenmozaïek met een droevige Loeki de Leeuw in de hoofdrol.

"Loek was de grote animator van onze prikploeg. Hij wilde heel graag dat we toch een mozaïek zouden maken. Zijn dochter en z'n vrouw zitten ook bij ons in de prikploeg en daarom hebben we besloten om geen portret te maken, maar om het op een andere manier te verwoorden."

Forever Loek

Prikploeg De Zilveren Gulp heeft ook besloten om Loek een bloemenhulde te geven. Aan de Hogeweg staat een groot portret van hem met daaronder de tekst 'Forever Loek'. Allebei de mozaïeken vielen overigens in de prijzen.

"We hebben een week lang hard gewerkt, gelachen en gehuild. Ik denk dat hij het geweldig zou hebben gevonden. Een aantal jaren geleden stonden de Bloemendagen op de tocht en hij is de kar echt gaan trekken. Hij was ook mijn klankbord, een hele bevlogen man en dat mis je wel."

Aan alle bloemenmozaïeken is keihard gewerkt door de prikploegen die alle hyacintennagels op de juiste plek moesten prikken: