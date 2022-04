Publiek Bloemendagen kiest voor Disney-tafereel: "Het is een prachtig mozaïek"

Broer en zus Johan en Jolanda Teekamp hebben dit jaar de publieksprijs van Bloemendagen Anna Paulowna in de wacht gesleept. Hun werk stond in het teken van 30 jaar Disneyland Parijs en wist de harten van het publiek binnen te halen. Een constante stroom bezoekers wilde op de foto met het tafereel, maar ook met Johan die zich voor de gelegenheid in een Mickey-pak had gestoken.

"Er zijn ongeveer 600 stemmen uitgebracht voor de NH Nieuws Publieksprijs. En het was af en toe nek aan nek", vertelt Linda van den Berg van het bestuur van Bloemendagen Anna Paulowna. "Mensen konden vanaf 09.00 uur zaterdagmorgen stemmen, en af en toe ging ik even kijken. Het was spannend, maar ze hebben gewonnen."

"We zijn er echt heel blij mee", zeggen broer en zus Teekamp. Afgelopen zaterdagmorgen, toen het werk net langs de kant van de weg gezet was voor de beoordeling door de jury, hadden ze amper geslapen. Pas rond 05.00 uur die ochtend was alles klaar. "Ja, toen spraken we elkaar, met mijn slaapkoppie was dat", lacht Jolanda. "Maar we zijn weer bijgetrokken. Alle positieve reacties van de mensen geeft ook zoveel energie"

Mickey

Hun werk was zondagavond ook te zien bij de collega's van Hart van Nederland. Vandaag kwamen vanuit het hele land mensen speciaal even kijken. "Ik had gisteren net mijn pak uitgetrokken en toen kwamen er mensen uit een plaats voorbij Alkmaar langs, speciaal voor Mickey. En vandaag zelfs mensen uit Harderwijk", zegt Johan Teekamp.

Hun werk, waar bekende figuren op staan, zoals onder meer Belle en het Beest, Goofy en Pluto, is nauwgezet gemaakt. Vele, vele uren werk zijn erin gaan zitten. "Ik denk dat we al met al 80.000 spelden hebben gebruikt om de bloemen vast te zetten. Geweldig dat je nu zo'n beloning krijgt voor het harde werken"

Vakjury

"Het publiek heeft gesproken, het is ook echt een prachtig mozaïek", zegt Linda van den Berg. Afgelopen zaterdagavond werd de prijs van de vakjury al uitgedeeld, die ging naar één van de twee mozaïeken over Peter R. de Vries". De Bloemendagen in Anna Paulowna en Breezand duren nog tot en met woensdag.