Geen Bloemendagen in Limmen vanwege corona: "Voor het eerst in 67 jaar"

LIMMEN - Ook de traditionele Bloemendagen in Limmen gaan niet door dit jaar vanwege de coronacrisis. Het populaire evenement waar bloemmozaïeken de straten versieren, zou eind april gehouden worden in het dorp. De organisatie vindt het niet verantwoord om deelnemers, vrijwilligers en bezoekers samen te laten komen.

"Als bestuur waren we er gisteravond snel uit", vertelt Liesbeth Hendrix-Segerius. "Het is heel jammer, maar dit was de enige juiste beslissing." Het zou de 68e editie worden van de bloemendagen, die door het goede weer al vervroegd waren naar 25 april. "Het is voor het eerst in zevenenzestig jaar dat het niet doorgaat."

"Een paar prikploegen hadden het ontwerp al klaar. We zouden al begin april de hyacinten van het land gaan halen. Maar daarna kruipt iedereen toch bij elkaar om de mozaïeken te gaan steken. Dat is met dit virus in de lucht niet verantwoord."