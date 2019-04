Ook nieuwe Limmenaren enthousiast voor Bloemendagen: "Laten zien dat we erbij willen horen"

LIMMEN - De Bloemendagen in Limmen bestaan al ruim zestig jaar. De oude dorpstraditie om met hyacinten grote bloemenkunstwerken te maken, leek vijf jaar geleden op sterven na dood door teruglopend animo, maar de import-Limmenaren zorgen voor vers enthousiasme.

De nieuwbouwwijk Limmerlinten bestaat nu anderhalf jaar. Een groot aantal van de wijkbewoners komt van buiten het dorp. Toch omarmen ze met veel plezier een traditie in het dorp: de jaarlijkse Bloemendagen. Komende zaterdag starten ze weer. Tot en met woensdag zijn tuinen en straten versierd met kleurige bloemmozaïken.

Vaak merken dorpen dat de import-bewoners niet mee doen met de dorpse activiteiten. In de Limmerlinten wordt dat beeld bestreden. "Je helpt meteen een beetje het vooroordeel weg over nieuwkomers. Wij willen graag laten zien dat we er bij willen horen", stelt nieuwbakken Limmenaar Ingrid van der Werf.

Ook haar wijkgenoot Kees Bakker doet als nieuweling voor het eerst mee met het prikken en steken van de hyacintenknoppen. "Het is gezellig om te doen. Je leert elkaar gelijk beter kennen." Samen met 43 andere wijkbewoners vormen ze de kersverse prikploeg 'De Magnoliaantjes'. Het plan om mee te doen komt van Lida Droog.

Wijkbewoonster Lida - ook geen geboren Limmenaar maar wel getrouwd met een Limmenees - is degene met prik-ervaring. "Tijdens de eerste buurtbarbeque stelde ik samen met mijn dochter voor om met de wijk mee te doen. Tot onze eigen verbazing was er heel veel animo."

"Wij zijn heel blij met de nieuwe aanwas. We hebben dit jaar drie nieuwe prikploegen, waarvan een bij de jeugd", vertelt Liesbeth Hendrix-Segerius van de organisatie. De Magnoliaantjes maken overigens een Max Verstappen-auto van de bloemen. Ze hopen dat het in de smaak valt bij de bezoekers tijdens de Bloemendagen én bij de 'oud-dorpers'.