Limmen in ban van Bloemendagen: "Kon wel janken dat we weer konden beginnen"

De trouwe Limmer prikploegen zijn deze week weer aan de slag gegaan voor hun hoogtepunt van het jaar: de Bloemendagen. Vanaf morgen staan in het dorp weer tientallen mozaïeken te pronken in de tuinen.

Dat er de afgelopen twee jaar geen edities waren, maakt dat het dorp extra veel zin heeft in deze uitgestelde 68e editie. Het bloemenfeest zit in het bloed van de Limmenaren en gaat van generatie op generatie door in families. "Ik heb het met de paplepel ingegoten gekregen", vertelt John Scheepmaker (54).

In de mozaïeken zijn vaak actualiteiten of maatschappelijke thema's verwerkt. Dit jaar worden onder meer '20 jaar Harry Potter', 'Laat de vrede landen', 'Daar is Sywertje', Bruce Willis en Piet Paulusma uitgebeeld.

Wie door prikmaatjes Laura Aafjes (27) en Renee Koopman (25) in hyacintennagels - de bloemknoppen - wordt nagemaakt, zie je in onderstaande video: