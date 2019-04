Kunstspektakel bij Bloemendagen in Limmen

LIMMEN - Het is een lust voor het oog: alle mozaïeken en alle bloemsierkunst die in de straten van Limmen te zien te zijn. Voor de 67e keer zijn daar de Bloemendagen en het evenement levert mooie kunst op.

De mooiste kunstwerken kregen een prijs, zo ook die van Jan Kraakman, die met zijn collectief Aretha Franklin eerde. "Een mooi resultaat dat wij dit jaar hebben behaald met de prikploeg van De Beunhazen", zo klinkt het trots. "Afgelopen maandagavond zijn we begonnen en uiteindelijk hebben we dit resultaat weten te maken met een grote groep enthousiaste buren, vrienden en familie."

De winnaar van de belangrijkste categorie bij de Bloemendagen had een serieus thema. Alzheimer stond centraal en dat had een reden. De ontwerper van het geheel, Alex Stuifbergen, keek in het ontwerpproces een documentaire over Alzheimer en dat greep hem erg aan. Hij vond daarom dat het thema alles met die ziekte te maken moest hebben dit jaar. "Mijn moeder heeft Alzheimer gehad en die is inmiddels overleden", zo legt hij zijn eigen connectie met de ziekte uit. "Er zijn meer mensen binnen onze ploeg die er mee te maken hebben."



Hugo Borst

Op het bloemenkunstwerk komen ook meerdere gezichten terug van bekende Nederlanders die te maken hebben met Alzheimer. "Linksmidden, dat is Hugo Borst", beschrijft Alex. "Bovenin zie je Heleen van Royen, schrijfster, die een documentaire heeft gemaakt over haar moeder met die ziekte."

Naast vele verwonderde voorbijgangers, was ook de jury onder de indruk. Alex kroonde zich met zijn team tot absolute winnaar, maar volgens hem is dat slechts bijzaak. De reactie van de mensen is belangrijker en de periode van samenzijn met het team. "Het werken met elkaar, de gezelligheid van de avonden prikken, daar gaat het uiteindelijk om", zo sluit hij af.