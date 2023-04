In Limmen zijn de Bloemendagen net even belangrijker dan Koningsdag: "Het moet af"

Terwijl heel Nederland Koningsdag viert, wordt er in Limmen door de prikploegen hard doorgewerkt voor hun hoogtepunt van het jaar: de Bloemendagen. Want Koningsdag of niet, vanaf komende vrijdag moeten de tientallen mozaïeken gemaakt van hyacintenbloemetjes weer staan te pronken in het dorp.

Voor de prikkers van de prikploeg 'Prikken met Koppijn' was het een kort nachtje. Tot een uur of drie werd er nog doorgewerkt aan hun bloemenmozaïek 'Avatar', een eerbetoon aan de sciencefictionfilm die sinds december de bioscoop draait. En ook vandaag wordt het langzaam maar zeker steeds drukker in de tent. "We gaan vanmiddag nog wel even Koningsdag vieren, maar de Bloemendagen zijn toch echt belangrijker", vertelt prikker Eva van der Velden. "Het werk moet af."

Dat de Bloemendagen dit jaar net na Koningsdag worden georganiseerd is puur toeval. Het heeft er volgens de organisatie mee te maken wanneer de hyacinten bij de bollenboeren klaar zijn om geritst te worden. En ook de vakantie speelt een rol. "We willen uiteindelijk zoveel mogelijk mozaïeken kunnen presenteren."

Om alles op tijd af te krijgen moet er hard worden doorgewerkt. En dat betekent soms zelfs dat prikkers een hele nacht niet slapen. Als de jury op zaterdagochtend langskomt moet het staan. "Het gaat ons vooral om de gezelligheid", vertelt prikker Eva van der Velden. "Je krijgt echt waardering voor je werk en dat is eigenlijk wel het leukste."