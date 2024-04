Van bajescomplex naar woningen: nieuwe toekomst voor de 'Glasbak' in Zwaag

Terugverdienen

Al met al is het volgens wethouder Arthur Helling toch een vrij ambitieus en kostbaar woningbouwplan. Een motie van GroenLinks om meer betaalbare koop- en huurwoningen te realiseren, kon dan ook niet op zijn enthousiasme rekenen: "Politiek begrijp ik het heel goed, maar in dit plan zit al een bovengemiddeld aantal sociale huurwoningen. We weten dat dat voor ontwikkelaars een verliesgevende post is. We willen ook ondergronds parkeren en dat moet uiteindelijk wel allemaal terugverdiend worden."

"Het is een ernstige waarschuwing die u ons geeft", zei Roger Tonnaer van Fractie Tonnaer. "Het plan kan dus in gevaar komen?" Daarop moest de wethouder instemmend antwoorden. Ondanks de risico's stemde de meerderheid van de lokale politieke partijen toch voor de motie, waardoor in het plan nu 71 middeldure woningen worden gebouwd. Het gaat dan om een mix van koopwoningen van rond de 390.000 euro en huurwoningen die 1.135 euro per maand moeten kosten.



