Hoorn wil versneld bouwen op gevangenisterrein voor Oekraïners en spoedzoekers

Er moeten zo'n 260 woningen komen op het terrein van de gesloopte gevangenis De Glasbak in Zwaag. De gemeente onderzoekt nu samen met het Rijksvastgoedbedrijf of de sociale huurwoningen versneld gebouwd kunnen worden, om zo eerst onderdak te bieden aan Oekraïense vluchtelingen en spoedzoekers.

Als het plan is uitgewerkt, wordt het voorstel in het najaar voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. Zij moeten het plan eerst goedkeuren voordat de schop überhaupt de grond in kan.

Het plan is nu om er zowel koop- als huurwoningen te bouwen op het terrein, bestaande uit verschillende prijscategorieën. Iets wat de lokale partij Fractie Tonnaer liever anders ziet. Zij pleiten voor de bouw van nog meer sociale huur- en koopwoningen op het terrein, namelijk zo'n 300. "Het is een unieke kans om in één keer [...} een groot aantal mensen met een laag inkomen aan een huis te helpen", schreef de partij eerder dit jaar in een brief aan het college.

Snel bouwen

De politiek wil, sinds in 2018 bekend werd dat de gevangenis dicht zou gaan, dat er woningen komen op het terrein. Ook bleven zij aandringen dat er snel gebouwd moest worden vanwege het 'chronische tekort aan woningen'. De gemeente liet toen weten pas na 2022 een besluit te zullen nemen, vanwege grote concurrentie.

De omwonenden rondom het gevangenisterrein zijn al in het proces van de bouw betrokken, aldus de gemeente. Het Rijksvastgoed, de grondeigenaar, heeft eind juni een eerste bewonersbijeenkomst georganiseerd. En ook na de zomer worden omwonenden opnieuw geïnformeerd over hoe het ervoor staat en wat er gedaan is met eerder gemaakte opmerkingen.

Bekijk hier de documentaire over het leven achter de gesloten deuren in Zwaag