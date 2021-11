Gevangenis in Zwaag stukje bij beetje gesloopt: "Het is veel werk"

De sloop van de voormalige gevangenis in Zwaag verloopt voorspoedig. Het werk van VSM Sloopwerken wordt steeds zichtbaarder. Ook kwam er vorige week 'hulp' vanuit defensie, die vorige week in het gebouw oefende met zware explosieven.

"De deuren en ramen vlogen uit de kozijnen", vertelt uitvoerder Eric Zaal enthousiast, als hij het eindresultaat van de explosieven laat zien. Het is dan ook het enige wat tot nu toe met grof geweld is gebeurd, want het motto van de verbouwing is 'duurzaamheid'. "Alles wordt gescheiden. Hout, glas en metaal, noem het maar op."

Dat betekent dus ook dat de sloop nog even gaat duren. Die moet uiteindelijk voor 1 maart klaar zijn. Aan de buitenkant lijkt het meeste nog in tact te zijn. Maar beelden vanuit de lucht, maar vooral ook binnen, laten goed zien dat er al veel is gebeurd. "Het is heel veel werk. Dus je moet de aanpak goed met elkaar bespreken", legt de uitvoerder uit.

Muren als laatste weg

Het is niet zozeer dat het om een gevangenis gaat, maar vooral de omvang van de klus die het bijzonder maakt voor het sloopbedrijf. "Verder is het werk, zoals we het altijd doen", vertelt Zaal nuchter. De komende tijd zal steeds meer van het gebouw verdwijnen. "De buitenmuren blijven het langst staan. Die houden het geluid en ook eventueel stof tegen."



Bekijk hier de volledige documentaire 'Een dorp achter tralies: het einde van de Glasbak' die we maakten over de geschiedenis van de gevangenis