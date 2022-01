'Glasbak' in Zwaag nu echt ten gronde: "Celdeuren als souvenir"

Het laatste cellencomplex van de voormalige gevangenis in Zwaag gaat komende week tegen de vlakte. En daarmee verdwijnt de 'glasbak' definitief uit het straatbeeld. Het sloopwerk moet eind februari helemaal klaar zijn.

Eind oktober werd er gestart met de sloopwerkzaamheden die nu zo'n 2,5 maand bezig zijn. In december ging de iconische glaskoepel – waar de gevangenis haar bijnaam aan te danken had – al tegen de grond. Het dertig jaar oude gebouw ging dicht in 2018, doordat er een overschot aan cellen was.

"We hebben eerst zoveel mogelijk materiaal gescheiden die hergebruikt kunnen worden en dan houdt je de betonconstructie over", vertelt Eric Zaal van VSM Sloopwerken, die de mega klus uitvoert. In totaal goed voor maar liefst bijna 25.000 ton aan puin. "Al het puin is al opgekocht en gaat bijvoorbeeld weer gebruikt worden in de wegenbouw." Souvenirs De telefoon en mail stond niet stil bij Zaal, die al snel merkte dat er veel belangstelling was voor de materialen. Ook van oud-medewerkers. "Er zijn mensen die celdeuren hebben gekocht als souvenir voor thuis. Maar ook ander interieur als lampen en banken hebben een nieuwe bestemming gekregen." Uit het gebouw kwamen ook nog de ouderwetse, groene telefooncellen. "Die hebben we aangeboden aan het telefoonmuseum (nu museum van Beeld en Geluid, vroeger PTT-museum red.) in Den Haag. Waarschijnlijk gaan ze daar naartoe."

NH Nieuws / Chantal Bos

In het laatste deel wat nog overeind stond, zaten ruim 90 cellen. Na de bovenverdieping moet de begane grond en de funderingen nog weg worden gesloopt. "Als laatste de betonmuur rondom het terrein. Die blijft zo lang mogelijk staan om stof- en geluidsoverlast voor omwonenden te beperken", aldus Zaal. De sloopwerkzaamheden moeten eind februari klaar zijn.



