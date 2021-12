Podcast over het leven in de Glasbak: de gevangenis die ook één dag wereldnieuws was

De gevangenis in Zwaag, beter bekend als de Glasbak, wordt inmiddels gesloopt. Maar wat blijft zijn de verhalen. In de driedelige podcast De Glasbak horen we over het leven binnen de muren. En over die ene keer in 1992 toen de gevangenis door een spectaculaire ontsnapping wereldnieuws was.

Oud-medewerkers omschrijven het als een dorp achter tralies. Waar van alles gebeurde. Gevangenen die werden geholpen om weer op het juiste pad te komen. Maar ook incidenten zoals branden. Ex-bewaarder Petra leidt ons rond door een lege gevangenis, maar haar hoofd zit vol verhalen. We spreken de architect van het gebouw. Maar ook met verpleegster Marjo van wie de omgeving soms niet begreep waarom ze criminelen hielp. Of Ellis die onderweg naar haar werk op de radio hoorde dat de gevangenis de deuren zou sluiten. Ontsnapping met helikopter In de podcast blikken we terug op 2 augustus 1992. De dag waarop een helikopter landde op de binnenplaats en ervandoor ging met gevangene Ahmed Otmane. Ex-bewaarders vertellen hoe die ontsnapping ging en we zoeken uit wat er uiteindelijk met de gevange is gebeurd.

De drie delen van podcast de Glasbak zijn te beluisteren via onder meer Spotify, Apple Podcasts en via onze website.

Over de gevangenis verschenen ook twee documentaires. Bekijk hier deel 1: Het leven achter tralies. Deel 2 gaat over de spectaculaire helikopterontsnapping in 1992. Bekijk hieronder de documentaire over de helikopterontsnapping