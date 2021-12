Iconische glaskoepel gevangenis Zwaag tegen de vlakte: "Weemoed als ik dat zie"

Met weemoed kijkt voormalig gevangenisbewaarder Harry Labes naar het gapende gat in het dak van gevangenis Zwaag. De sloop startte eind oktober, maar vandaag rinkelt het glas van de iconische dakkoepel waar de gevangenis haar bijnaam 'de glasbak' aan te danken heeft.

"Doodzonde! Zo'n mooi gebouw. Het had voor cultuur gebruikt kunnen worden, of studenten", het laat voormalig gevangenisbewaarder Harry Labes niet koud, dat nu zichtbaar de koepel van zijn oude werkplek wordt weggesloopt. "Dit was de D-kant van het gebouw waar ik vroeger werkte. Het is echt defnitief nu."

Sloop gevangenis Zwaag - NH Nieuws

Onder luidt glasgerinkel haalt de kraan stukje bij beetje de elementen van het dak los. Om vervolgens met flinke stoten de eerste gaten in de koepel te slaan. "Waar je nu naar binnenkijkt was het recreatiegedeelte met daarachter de sportschool", weet Labes. Links zijn een aantal cellen zichtbaar. "Aan beide kanten zitten isolatiecellen, daar zijn ze nu begonnen." Labes heeft in zijn werkzame jaren een prachtige tijd gehad, maar ook het nodige meegemaakt. Zo werd hij in 1981 in de gevangenis gegijzeld door een kopstuk uit het toenmalige Joegoslavische criminele milieu. Sloop in volle gang De Glasbak, die al drie jaar leeg stond, wordt circulair en zo duurzaam mogelijk gesloopt. De inventaris van het gebouw, zoals deuren en armatuur, worden doorverkocht op een bouwmarktplaats. En ook de grondstoffen worden doorverkocht en hergebruikt. De sloop blijft bij omwonenden niet onopgemerkt. Hein Leliveld uit Blokker fietst toevallig langs en stapt van zijn fiets af om een foto's te maken. "Toch wel een beetje sinister dat het met die grote grijpers nu allemaal verwijderd wordt." Leliveld had graag nog weleens binnen willen kijken. "Ze gaven een tijdje geleden rondleidingen binnen, maar dat kwam slecht gelegen. Het gaat nu helaas niet meer gebeuren." Definitief Labes heeft zich erbij neer moeten leggen, maar maakte zich lange tijd hard om het gebouw te behouden en een andere bestemming te geven. Zo richtte hij zich tot de politiek, maar dat mocht niet baten. "Ze zijn er wel mee bezig geweest, met de gemeente, maar het Rijksvastgoedbedrijf was voornemens het toch echt te slopen." Wat er met het terrein gaat gebeuren, is nog niet bekend. Daar neemt de gemeente Hoorn pas na 2022 een besluit over.

NH Nieuws / Chantal Bos