Gevangenisbewaarder Harry kijkt terug op gijzeling: "Half uur een pistool op m'n hoofd"

8 mei 1981 staat in het geheugen gegrift van voormalig gevangenisbewaarder Harry Labes. Het was de dag waarop de Horinees in de gevangenis werd gegijzeld door een kopstuk uit het toenmalige Joegoslavische criminele milieu.

"Er werden zulke revolvers over de muur gegooid", vertelt hij, terwijl hij de maat met z'n handen aangeeft. "Die heb ik op m'n hoofd gehad. Ik werd echt gegijzeld een half uur lang." Daarna weet de gevangene over de muur te klimmen en te vluchten. Ontsnapt uit ziekenhuis In de Schipholtunnel dwingt hij een auto te stoppen en weet definitief te ontkomen. "Hij is daarna in Duitsland bij een overval in z'n been geschoten. Daar is hij in het ziekenhuis beland, met bewaking. Maar toch wist hij weer te ontsnappen naar Joegoslavië. Dus het was wel een hele grote jongen." Oorlogsmisdaden En dat was de man zeker. Zijn naam: Željko Ražnatović, beter bekend onder zijn naam Arkan. Voordat hij vast kwam te zitten één van de meeste gezochte criminelen in Europa. Na zijn ontsnapping maakt hij naam tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië. Hij is één van de kopstukken, en wordt uiteindelijk aangeklaagd voor oorlogsmisdaden.

Tot een berechting bij het oorlogstribunaal in Den Haag zou het nooit komen. Want op 15 januari 2000 werd hij, 47 jaar oud, geliquideerd in Belgrado. "Toen heb ik er maar een borrel op genomen", vertelt Harry over het moment toen hij dat hoorde. Want de gijzeling heeft hem een enorm trauma bezorgd. Slecht slapen, angst, nachtmerries, het zit hem gaat hem niet in de koude kleren zitten. Uiteindelijk stapt hij over naar de gevangenis in Hoorn, en later die in Zwaag om in rustiger vaarwater te komen. Nogmaals pistool op hem gericht Maar dan is hij in 1992 weer getuige van een ontsnapping. Dit keer met een helikopter. Terwijl hij op de luchtplaats toezicht houdt op de gevangenen wordt er weer een pistool op hem gericht. "We waren ongewapend (red. bewaarders hadden toen geen wapens). Dus het beste wat we konden doen is buiten beeld blijven." Het hele verhaal over die helikopterontsnapping in Zwaag en hoe die afliep zie je in de onderstaande documentaire.

