Rondleiding door gevangenis Zwaag: "Groene lamp was fouilleren, rode uit de kleren"

Oud-bewaarder Petra neemt ons nog een laatste keer mee door de lege gevangenis in Zwaag, voordat die gesloopt wordt. Ze werkte er ruim tien jaar en kent over elke hoek van het gebouw een verhaal, zoals de door gevangenen gevreesde 'selector-knop'.

Petra is één van de mensen die aan het woord komt in de documentaire 'Een dorp achter tralies: het einde van de Glasbak' van NH Nieuws. Als we nietsvermoedend door het bezoekersgedeelte lopen, wijst Petra ons op een knop met daaronder een groene en een rode lamp, ook wel de 'selectorknop' genoemd. Visiteren of fouilleren Na afloop van het spreekuur moesten gevangenen op deze knop drukken. Daarna bepaalde de kleur en het geluid hoe ze werden gecontroleerd. "Groen was fouilleren, rood was uit de kleren", legt Petra uit. "Zo konden ze ons niet niet laten merken dat ze door ons als 'gevisiteerd' eruit werden gepikt, omdat we bijvoorbeeld de pik op iemand hadden. Ze drukken namelijk zelf. Het systeem werkt volledig willekeurig." Daaruit volgde een controle waar regelmatig verboden spullen werden gevonden. "Vooral drugs", benadrukt Petra. Tekst gaat verder onder de foto.

Namen gekrast in de muren gevangenis Zwaag - NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

Namen gekrast in muren Wat ook opvalt, zijn de volgekraste muren van de luchtruimte, een ruimte naast de isolatiecellen waar gevangenen een frisse neus konden halen. "Geen idee hoe ze het voor elkaar hebben gekregen, want ze mogen alleen een aansteker bij zich dragen. Misschien hebben ze het met steentjes gedaan die vogels hebben laten vallen. Het is wel geschiedenis." Een uitgebreidere rondleiding en andere verhalen over de gevangenis in Zwaag kun je zien in de documentaire 'Een dorp achter tralies: het einde van de Glasbak'