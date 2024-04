Blaricummers strijden bij bestuursrechter tegen komst statushouders in oude Tergooi

Zo refereert één van hen aan het asielzoekerscentrum Crailo, een inmiddels gesloten AZC aan de andere kant van de snelweg A1 ligt. "Daar hebben mensen intensief en niet altijd even aangenaam last van gehad", zo stelt de groep Blaricummers, zo noemen ze winkeldiefstal in Laren als voorbeeld hiervan. "Sowieso is sociale veiligheid is heel belangrijk, maar kijk ook naar de daling van de waarde van het ontroerend goed. Maar met name het veiligheidsaspect. Dit was een greep van wat er destijds allemaal gebeurde en is nu de vrees wat zou kunnen gebeuren."

'Aan de zijlijn'

In de rechtbank haalt de groep Blaricummers verschillende juridische argumenten aan waaruit zou blijken dat de gemeente niet het juiste pad heeft gevolgd tot het beslissen tot opvang van de statushouders.

Zo zouden de belangen van de omwonenden niet genoeg zijn meegewogen en participatie onvoldoende zijn geweest. "We staan radeloos aan de zijlijn om te kijken wat er gebeurt aan de rand van onze wijk", zo klinkt het vanuit de bezwaarmakers. Hier is de gemeente Blaricum het niet mee eens. Zij stellen dat dit voldoende is gedaan en dat er een informatieavond is geweest in het voormalige Tergooi.

Ook de hoeveelheid statushouders valt de bezwaarmakers op. Het zijn er 250, terwijl er volgens het Rijk naar schatting 85 opvangplaatsen gerealiseerd moeten worden. Dit aantal kan nog wijzigen. Volgens de gemeente en het COA is tot dit aantal van 250 gekomen vanwege de hoge druk en dat er in het voormalige Tergooi veel meer opvangplaatsen gerealiseerd kunnen worden.

Vanwege de tijdsdruk rond Tergooi geeft de rechter aan tussen dinsdag en vrijdag volgende week uitspraak te willen doen, in plaats van de gebruikelijke twee weken.