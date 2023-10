Blaricumse raad kan leven met asielzoekers in voormalig ziekenhuis, maar wil wel harde einddatum

Verder is belangrijk dat de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek politie kan leveren bij mogelijke overlast en onveiligheid in het dorp en er moet ook worden gesproken met de kleinere huurders die nu nog in het pand zitten. Zo zitten er bejaarde cliënten van Naarderheem en nog een zogenoemd Regionaal Medisch Centrum in het gebouw.

"Wij willen een harde toezegging over de tijdelijkheid die niet onderhandelbaar is", zo liet de VVD-fractie weten. "Tergooi is een toekomstige woonlocatie en dat mag geen vertraging oplopen."

Het college van burgemeester en wethouders heeft gevraagd of de politieke partijen randvoorwaarden hadden die meegenomen konden worden in de gesprekken met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en Rosewood Real Estate, projectmanager van het terrein. De politieke invloed is wel beperkt, omdat mogelijke opvang binnen het bestemmingsplan valt. Voor het college is het belangrijk een overeenkomst te sluiten met de twee genoemde partijen.

De VVD staat het meest kritisch tegenover het verzoek van het COA voor opvang van de groep in het lege deel van het voormalige ziekenhuis. Daarmee worden specifiek de vijftig amv'ers alleenreizende minderjarige vluchtelingen (amv'ers) genoemd.

Traumatische reis

"Het zijn kinderen met verschillende achtergronden met een traumatische reis achter de rug. Dit roept vragen bij ons op", aldus de liberalen. "Wat gebeurt er met ze als ze achttien jaar worden? Hoe worden ze overdag beziggehouden? Is scholing verplicht? Kortom: hoe houden we deze jongeren op het rechte pad?", luidden de zorgen.

Tijdens de vergadering was er ook ruimte voor insprekers, die per persoon vijf minuten spreektijd kregen. Twee Blaricummers kwamen uiteindelijk hun zegje doen. De eerste spreker hamerde op humane opvang in de regio en ziet de 250 mensen graag hun intrede doen. De tweede spreker benadrukte wel dat ze vragen had over de veiligheid in de buurt en noemde de twijfels die ze had over de termijnen die genoemd weren. "Jullie hebben het over termijnen, maar een oorlog kent geen termijnen."

Toch wel opvang?

Nadat bekend werd gemaakt dat het ziekenhuis Tergooi het pand in Blaricum zo verlaten en verhuizen naar het nieuwe gebouw in Hilversum, was het niet gelijk duidelijk wat er met het pand aan de Rijksstraatweg zou gebeuren. Toch staken in juni van dit jaar geruchten de kop op dat er mogelijk asielzoekers zouden worden opgevangen in het pand, een gerucht dat zelfs voor Kamervragen zorgde. Het COA ontkende toentertijd dat ze hiermee bezig waren.

Maar in oktober deed het COA toch een acuut verzoek aan de gemeente voor de opvang van een groep asielzoekers. De gesprekken tussen de gemeente en de betrokken partijen moeten nog starten.