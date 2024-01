Bekijk hier hoeveel asielzoekers mogelijk in jouw gemeente worden opgevangen

Vanaf morgen gaat de zogenoemde spreidingswet officieel in. Deze moet ervoor zorgen dat asielzoekers eerlijk over de Nederlandse gemeenten worden verdeeld. De overheid heeft vandaag bekendgemaakt hoeveel asielzoekers elke gemeente ongeveer zal moeten opvangen, maar die aantallen liggen nog niet helemaal vast. Gemeenten mogen nog met elkaar om tafel om te kijken waar veel plek is en waar minder. Hiervoor krijgen ze tot 1 november de tijd.

Alle Nederlandse provincies en gemeenten moeten dit jaar samen 96.000 opvangplekken voor asielzoekers regelen, waarvan ruim 16.000 in Noord-Holland. Dat zijn er ruim 5.000 meer dan nu. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk reageert tegenover het ANP: "De opgave voor Noord-Holland was al groot en is met een toename van bijna 5.000 fors te noemen." Hoeveel asielzoekers een gemeente moet opvangen wordt onder andere gebaseerd op het inwonersaantal van de gemeente. Daarnaast wordt er gekeken naar financiële draagkracht: rijke gemeenten moeten meer asielzoekers opvangen dan arme gemeenten. Afgezet tegen inwonersaantal moet Bloemendaal de meeste asielzoekers opvangen in Noord-Holland. Bekijk hieronder naar een indicatieve verdeling van het aantal opvangplaatsen in Noord-Holland: