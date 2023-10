Voormalig ziekenhuis Tergooi is eventjes 'oefenspeeltuin' voor het Korps Mariniers

Waar het voormalige Tergooi in Blaricum vroeger gevuld was met doctoren en patiënten, waren delen van het ziekenhuis de afgelopen week gevuld door het Korps Mariniers. Gelukkig ging het hierbij niet om een echte militaire operatie, maar om het oefenen van zogenoemde 'drills'.

Om precies te zijn gaat het om het 12e raiding squadron van het Korps Mariniers die deze week haar intreden heeft gedaan in delen van het voormalige ziekenhuis. Vooral donderdag en vrijdag is veel geoefend.

Door een paar kleine aanpassingen werd het voormalige ziekenhuis een grote 'oefenspeeltuin' voor de mariniers. "In Nederland zijn de oefengebieden namelijk schaars en zijn de oefendorpen vaak al bekend en daardoor niet meer verrassend", zo luidt de uitleg. Helemaal leeg is het gebouw niet, want een deel wordt nu bewoond door ouderen totdat hun tehuis verbouwd is.

'Zuiveren' van gebouw

In het 12e raiding squadron zitten meer dan honderd personen die overal in de wereld kunnen worden ingezet. Die moeten kunnen omgaan met onbekende omgevingen. In het ziekenhuis werden deze onbekende terreinen nagemaakt en trainden de mariniers voor scenario's die kunnen plaatsvinden in stedelijke gebieden.

"Een ziekenhuis biedt hiervoor de perfecte kans om verschillende zogenoemde 'drills' te beoefenen die de mariniers moet voorbereiden op meerdere scenario's", zegt een woordvoerder. "Van het onderzoeken van een gebouw tot het 'zuiveren' van een gebouw van bijvoorbeeld een terroristische groepering. Door de vele aaneensluitende ruimtes en vele attributen, zoals kastjes en kleedhokjes, waren de mogelijkheden eindeloos."

Tijdens deze oefeningen werd gebruik gemaakt van zogenoemd FX-munitie. Dat is een patroon wat lichte verfspoortjes achterlaat en wat geluidsoverlast moet beperken.