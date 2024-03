Replica VOC-schip de Halve Maen verlaat Enkhuizen met knallend afscheid

Nog maar een jaar geleden kwam de Halve Maen in Enkhuizen aan. De gemeente was teleurgesteld dat het schip nu alweer vertrekt. "Het is altijd jammer om weg te gaan. Het schip is niet gebouwd om in een haven te liggen, dus we gaan verder", aldus Eduard Breen van de stichting Vrienden van de Halve Maen.

Veel mensen komen op de zonnige ochtend even een kijkje nemen hoe het schip de historische binnenstad van Enkhuizen verlaat. "Het is een mooi historisch schip en een mooie historische plek. En hoe vaak krijg je de kans om dit te zien? Bijna nooit", aldus een vrouw.

Amerikaanse toeristen: "It's amazing"

Even verderop staat een groep enthousiast foto's te maken van het schip. Sommigen wagen zich zelfs aan een 'selfie'. Het blijkt een groep Amerikaanse toeristen die net per boot zijn aangekomen in Enkhuizen en positief verrast worden door het schouwspel. "Het is geweldig. Ik heb er geen woorden voor. Dit is wat ik met geschiedenis heb geleerd. En nu kan ik de replica van het schip zien, geweldig."



Bekijk hieronder enkele foto's van het vertrek, gemaakt door WEEFF-fotograaf Peter Goedhart (tekst gaat verder onder de foto's):