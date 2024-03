Bijna 4 jaar celstraf voor bestuurder die Jesse Smit (20) doodreed

Het ongeluk vond plaats op zondagmiddag 12 december in 2021. De vriendengroep fietste over de Voorburggracht in Oudkarspel, toen de 28-jarige Danny V. uit Noord-Scharwoude dronken achter het stuur zat. De man reed te hard en reed de vriendengroep van achteren aan. Drie jongeren raakten gewond. Smit moest naar het ziekenhuis en overleed even later op 18 december 2021.

Op 14 maart 2024 werd de bestuurder vervolgd omdat hij te hard reed. Daarnaast was hij volgens justitie onder invloed en verliet hij de plek van het ongeluk.

De rechtbank heeft vandaag besloten dat de V. zich schuldig heeft gemaakt aan 'zeer onvoorzichtig en onoplettend' rijgedrag. De 30-jarige V. is veroordeeld tot drie jaar en negen maanden celstraf.