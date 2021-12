8 fietsers aangereden door bestelbus: meerdere zwaargewonden en bestuurder opgepakt

Bedankt voor het uitkijken naar het voertuig. Bestelbus is zojuist aangetroffen en de bestuurder is aangehouden. #Voorburggracht #Oudkarspel. Getuigen van het ongeluk kunnen bellen met 0900-8844. VOA stelt onderzoek in naar toedracht aanrijding. Later meer informatie. https://t.co/XBT2FUxgNV