Doorrijder (28) heftig fietsongeval Oudkarspel weer vrij, maar blijft wel verdachte

De 28-jarige inwoner van Noord-Scharwoude die verdacht wordt van het heftige ongeluk waarbij zondag meerdere fietsers in Oudkarspel werden aangereden, is naar huis gestuurd. De man blijft wel verdachte in de zaak, meldt de politie. De man reed er na het ongeluk vandoor, maar kon later worden aangehouden. Vijf fietsers - twintigers - raakten gewond, van wie twee ernstig. Hun toestand is op dit moment stabiel.

De groep fietsers werd op de Voorburggracht in Oudkarspel voor de zwarte bus geraakt. Zij hadden daarvoor gezamenlijk in een café naar de F1 gekeken, en gevierd dat Max Verstappen wereldkampioen werd. Daarna stapten ze op de fiets in de richting van Noord-Scharwoude.

Volgens ooggetuigen ging de bus er 'met een bloedgang' vandoor. Het ongeval zorgde voor geschokte reacties en verdriet in het dorp. Een groot aantal mensen heeft de aanrijding zien gebeuren. "Ze heeft ze allemaal door de lucht zien vliegen", vertelt een buurtbewoner wiens dochter ooggetuige was.

Onderzoek

Een politiewoordvoerder laat aan NH Nieuws weten dat de bestuurder van de bestelbus maandagavond al is vrijgelaten, een dag na het ongeval. Volgens een woordvoerder is dat niet uitzonderlijk, alleen als het voor het onderzoek van belang is blijft een verdachte langer in bewaring.

Het politieonderzoek is nog gaande, zodra dat is afgerond gaan de resultaten naar het Openbaar Ministerie. Die moet besluiten of de verdachte ook vervolgd gaat worden. De man blijft dus wel verdachte, en is in eerste instantie aangehouden voor het veroorzaken van een aanrijding en het verlaten van de plaats van het ongeval.

Alcohol

Meerdere bronnen melden aan NH Nieuws dat de man onder invloed van alcohol zou hebben gereden. De politie kan deze beweringen niet bevestigen, maar in algemene zin wordt bij een aanhouding direct een blaastest afgenomen die als indicatie kan dienen voor een bloedproef en verder onderzoek. Er is bloed bij de man afgenomen.

Over uitkomst van het bloed- en politieonderzoek doet de politie geen uitspraken in de media. "Wij informeren het OM en lichten andere direct betrokkenen in."