Oudkarspel geschokt en verdrietig na heftig ongeluk: "Dochter zag fietsers door de lucht vliegen"

Oudkarspel is in shock, een dag na het dramatische ongeval waarbij iemand in een bestelbus een groep jonge fietsers aanreed . Vijf van hen moesten naar het ziekenhuis, in ieder geval twee zwaargewond. De dochter van buurtbewoner Cor Grootjes zag het gebeuren: "Ze heeft ze allemaal door de lucht zien vliegen." De burgemeester spreekt tegen NH Nieuws haar steun uit naar de slachtoffers.

Gisteren reed de dochter van Cor met haar auto in tegenovergestelde richting op de Voorburggracht en zag dat de bestuurder van de bestelbus gevaarlijk reed. "Ze was bang zelf aangereden te worden, dus zette ze haar auto aan de kant", aldus Cor. Toen zag ze het ongeluk gebeuren. "Dat was voor haar heel heftig."

Daarna is de bestuurder er 'met een bloedgang' vandoor gegaan. De dochter van Cor legde vandaag een verklaring af bij de politie, die gisteravond kort na het ongeluk een man (28) uit Noord-Scharwoude arresteerde.

Natascha Hoogland woont, net als Cor, vlakbij de plek waar het ongeval gebeurde. De schrik zit er bij haar nog behoorlijk in. "Er waren heel veel ambulances, mensen lagen op de grond, er waren huilende moeders, het was echt vreselijk." Ze ging na het ongeluk de straat op omdat ze bang was dat haar eigen kind erbij betrokken was. "Dat was gelukkig niet zo, maar je voelt wel het verdriet van een ander. Het zal je kind maar zijn."

Burgemeester 'bidt' voor slachtoffers

Burgemeester Leontien Kompier van Langedijk spreekt vandaag haar steun uit aan de slachtoffers, hun familie, en mensen die er op een andere manier bij betrokken zijn: "Het is buitengewoon verdrietig en wij leven enorm mee", vertelt ze aan NH Nieuws. "Er zijn geen woorden voor. Het was een enorme schok, na een middag die eigenlijk heel mooi was verlopen na de winst van Max Verstappen."

Volgens de burgemeester kent Oudkarspel 'veel vriendengroepen', waaronder deze. "Dit was een grote groep jongelui. In feeststemming onderweg naar huis, en dan gebeurt dit."

Vijf slachtoffers moesten na de aanrijding naar het ziekenhuis, ééntje ligt volgens de burgemeester nog in kritieke toestand. Ze laat weten 'te bidden' en hoopt dat de twintigers er allemaal weer goed bovenop komen.

Verslaggever Tom Jurriaans was vandaag in Oudkarspel en sprak met buurtbewoners en burgemeester Kompier. Onder de video een korte reconstructie van de dramatische middag en avond