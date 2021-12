Drama na F1-middag: man (28) uit Noord-Scharwoude vast voor aanrijden groep jongeren

Een man (28) uit Noord-Scharwoude is gearresteerd voor het veroorzaken van de aanrijding met de groep twintigers in Oudkarspel gistermiddag: meerdere raakten gewond. De fietsers hadden de Formule 1 gekeken in een café en waren onderweg naar huis. "Het was een giga-klap. Het leek wel een oorlogsgebied."

Dat vertelt een buurvrouw aan NH Nieuws. Het ongeluk gebeurde rond 17.40 uur aan de Voorburggracht in het dorp. Een groep van acht jongeren fietst over de weg, waar je dertig kilometer per uur mag rijden. Ze komen van een feestelijke middag in een café even verderop: daar zagen ze Max Verstappen wereldkampioen worden. De groep fietst in de richting van Noord-Scharwoude en dan komt er een zwarte bestelbus aan. Naar verluidt wil de bestuurder de jongeren inhalen en gaat dit gruwelijk mis: hij raakt zeker vijf van hen. Ze liggen verspreid over de straat. De busbestuurder, volgens meerdere bronnen was ook hij in dat café naar Formule 1 aan het kijken, stopt niet na het ongeval, maar rijdt door.

Tom Jurriaans / NH Nieuws

Mede dankzij oplettende buurtbewoners en een achtergelaten nummerbord is de bestuurder kort daarna in zijn woning gearresteerd en meegenomen naar het bureau. De politie spreekt van een man uit Langedijk: meerdere bronnen melden aan NH Nieuws dat het gaat om een inwoner van Noord-Scharwoude, onderdeel van die gemeente. Zijn bus, met beschadigingen van het zware ongeluk, is ook in beslag genomen. Bloedcheck op alcohol Het bloed van de man wordt op dit moment gecheckt op bijvoorbeeld het gebruik van alcohol. Daarover is officieel nog niets bekendgemaakt door de politie. Die zijn ook nog op zoek naar meer getuigen van het ongeval. Er hangen geen camera's langs de weg. Het is dan ook nog niet duidelijk waar de man van wordt verdacht op dit moment: het onderzoek is nog in volle gang. In Langedijk gaan allerlei verhalen rond over de slachtoffers en de vermeende dader. Een buurtbewoner: "De roddels gaan heel snel: er zijn wel tien verhalen waarvan je niet weet welke je moet geloven. Iedereen kent elkaar hier." Dat maakt de impact groter, vertelt ze. "De beelden liegen er ook niet om. Ik heb fietsen nog nooit zo in elkaar zien liggen. Het was echt ongelooflijk heftig. Geen lullig ongeval."

Quote "Van een fantastisch mooie dag naar een complete nachtmerrie. Wat een onzekerheid. Woorden schieten tekort" EIgenaar kroeg

De eigenaar van de kroeg is gebroken door het nieuws. Op Facebook schrijft hij: "Van een fantastisch mooie dag naar een complete nachtmerrie. Wat een onzekerheid. Woorden schieten tekort. Wij leven intens mee met de slachtoffers, hun lieve ouders, overige familieleden en vrienden." Bronnen melden aan NH Nieuws dat vier van de slachtoffers op dit moment stabiel zijn, maar nog wel in het ziekenhuis liggen. Eén jongeman is er slechter aan toe. De politie kon daar verder geen uitspraken over doen.

