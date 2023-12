2 jaar zonder hun Jesse (20) en nog altijd geen veroordeling voor drankrijder Oudkarspel

Nog steeds wacht de familie Smit op gerechtigheid. Hun zoon en broer Jesse (20) werd in december 2021 op de fiets aangereden door een dronken automobilist. Morgen is hij precies twee jaar dood. Familie en vrienden blikken terug op die fatale dag in hun dorp. Ze beschrijven het gemis en hun boosheid op de verdachte en justitie. "Hoe is het mogelijk dat hij zijn rijbewijs alweer terug heeft?"

Rijbewijs terug bij verdachte

Dat verdachte Danny V. zijn rijbewijs terug heeft, is volgens de regels, aldus Het Openbaar Ministerie. Justitie had zijn papieren in december 2021 voor een jaar ingevorderd kan 'kan dit niet meer verlengen'.

De beslissing viel in de eerste week na het ongeluk en was gebaseerd op de omstandigheden en een inschatting over de duur van de zaak. In mei 2022 keek de rechter er nog eens naar en hield het besluit van een jaar invordering in stand.

Na de termijn van dat jaar, in december 2022 dus, kon de verdachte bij het CBR zijn rijbewijs terugvragen. Hij moest toen vermoedelijk een cursus doen of meewerken aan een onderzoek om zijn rijvaardigheid te toetsen.

Het CBR wil in verband met de privacy niet ingaan op de casus van Danny V. Zijn advocaat is via de mail gevraagd om medewerking aan of een reactie op de reportage en de teruggave van het rijbewijs. NH heeft tot op heden niks vernomen.