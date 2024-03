Optieken vaker decor gewelddadige overvallen: 'Medewerker kreeg pistool tegen hoofd'

Dat geldt in ieder geval voor de recente overvallen op Noord-Hollandse brillenzaken: de winkel aan de Amstelveense Van der Hooplaan werd vorige week donderdag rond 10.30 uur overvallen, de overvallers in Landsmeer waren er vanochtend nog vroeger bij: om 9.30 uur stapten zij de winkel aan De Nieuwe Gouw binnen en bedreigden het personeel met vuurwapens.

Echt of nep?

Het is nog niet duidelijk of de daders van beide overvallen met echte of nepwapens hebben gedreigd. Wel is na de overval in Amstelveen een paar straten verderop, aan de Spaanse Aaklaan, iets dat lijkt op een semi-automatisch vuurwapen gevonden. De politie onderzoekt of het om een echt of een nep-exemplaar gaat, en of het bij de overval is gebruikt.

Wat zich exact in de winkel in Landsmeer heeft afgespeeld is nog onduidelijk, maar over de overval in Amstelveen zijn inmiddels meerdere gewelddadige details bekend. Zo vertelde Eyecare-directeur Rob Tokkie daags na de overval voor de camera van NH dat aanwezige medewerkers en klanten bij elkaar op de grond moesten gaan liggen.