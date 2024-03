Knallen gehoord tijdens overval opticien in Landsmeer, medewerkers ongedeerd

De opticien aan De Nieuwe Gouw is rond half tien vanochtend overvallen door twee daders. Het nieuws gonst door het dorp. "Het gerucht gaat dat de politie ze al gepakt heeft", vertelt een voorbijganger aan de verslaggever in Landsmeer. Er zouden meerdere merkzonnebrillen buiten zijn gemaakt.

"Het is wel schrikken zo op klaarlichte dag", zegt een andere voorbijganger. "Ik hoorde een helikopter boven de winkel cirkelen." Medewerkers van de winkel tegenover de opticien hoorden een harde knal. "Ik dacht die is neergeschoten, maar gelukkig is er niemand gewond geraakt."

Knallen

De geruchtenmolen draait op volle toeren. "Het blijkt achteraf dat het een neppistool was." Toch is de situatie voor de medewerkers niet minder heftig. "Een klant lag op de grond", zegt de medebewerker van de winkel ertegenover. De vrouw kwam meteen in actie en ging helpen. "Vol ongeloof waren de medewerkers. De brillen lagen op de grond. Ze zaten te trillen."

Op dit moment zoekt de politie uit wat er precies gebeurd is. De politiewoordvoerder geeft aan dat er inderdaad gedreigd is met een wapen, maar wil nog niet zeggen of deze echt of nep was. Er zijn in tegenstelling tot de geruchten doen geloven nog geen aanhoudingen verricht.



De politiewoordvoerder geeft aan twee jongens, waarvan één een blauw mondkapje droeg, te zoeken. De jongens verplaatsten zich op een witte scooter. "De witte scooter is in de Banner, in Amsterdam, aangetroffen." Er zijn zowel speurhonden als een helikopter ingezet. "De overvallers weten niet wat ze die mensen aandoen", benadrukt een voorbijganger over de overval tot slot.