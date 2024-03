Gewapende overval op Amstelveense brillenzaak, verdachten nog voortvluchtig

De mannen kwamen de brillenzaak aan de Van der Hooplaan rond 10.30 uur binnengelopen, vertelt een woordvoerder van de politie. Naast het personeel waren daar op dat moment ook andere klanten aanwezig.

Uit hun verklaringen wordt duidelijk dat de mannen de vuurwapens waar ze mee dreigden ook echt bij zich hadden. Wat zich vervolgens precies heeft afgespeeld in de winkel is nog onduidelijk.

Wel is bekend dat de mannen er met een buit brillen vandoor zijn gegaan, maar hoeveel dat er precies waren kan de woordvoerder niet zeggen. De overvallers leken te vluchten in noordelijke richting. De politie is nog naar hen op zoek, onder andere met een helikopter. Ook stond de Koninklijke Marechaussee in kogelwerende vesten langs de A9 bij Schiphol-Oost te posten.

Aldi-tas

In de hoop de mannen te vinden heeft de politie een signalement verspreid via Burgernet. De mannen zouden allebei een donkergetinte huidskleur hebben, tussen de twintig en dertig jaar oud zijn, en droegen donkere kleding met een capuchon. Opvallend detail: de overvallers hadden een Aldi-tas bij zich, vermoedelijk om de buit mee te vervoeren.

De mannen zijn volgens de woordvoerder vuurwapengevaarlijk. Wie ze ziet wordt aangeraden om ze zelf niet te benaderen, maar in plaats daarvan het alarmnummer te bellen.