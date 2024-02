Eigenaar geramde kledingzaak: "Ga werken voor je geld, laat me met rust"

Een grote ravage bij Marko Rosić, de eigenaar van kledingzaak The Labels Fashion in Krommenie. De pui werd er vannacht rond 03.30 uur uitgereden, waarna in ieder geval één dief met bivakmuts de winkel in rende. De eigenaar denkt dat hij een voorverkenning heeft gedaan, want de dader liep feilloos richting de duurste producten.

"Vannacht om 03.30 uur werd ik gebeld door de alarmcentrale dat het alarm afging", vertelt Marko, met de glasstukken nog om zich heen. "Hier aangekomen hoorden we van de politie dat de pui eruit was gereden met de auto. Het lijkt me met voorbedachten rade met een voorverkenning, het zijn precies de dure merken die uit de winkel gepakt zijn. Ik hoop dat diegene heel erg trots op zichzelf is."

Anderhalf jaar geleden begon de eigenaar hier zijn zaak. "Daar doe je alles aan, en dan dit. Het slaat nergens op." Op de vraag of Marko boos is, krijgt hij het te kwaad en moeten we het gesprek even onderbreken. "Ik ben vreselijk woedend", zegt hij even later. "Afschuwelijk gewoon. Ga lekker werken voor je geld, laat me met rust."

De schade bedraagt zeker een paar duizend euro en waarschijnlijk meer. "Wat nu? Dat is een goede vraag, ik heb geen idee. Ik ga zo snel mogelijk open en hoop dat klanten zich alsnog uitgenodigd voelen om naar binnen te gaan, ook al is het helemaal dichtgetimmerd. Het zal wel donker worden, maar we gaan er gewoon voor."