Eigenaar tabakszaak Wormerveer aangeslagen na ramkraak, winkel was net open

Een auto heeft zich afgelopen nacht in de pui van een tabakszaak aan de Krommenieërweg (Marktplein) geboord. Er is veel schade aan het pand en is er ook behoorlijk wat tabak buitgemaakt. Ondanks een zoekactie naar twee personen, heeft de politie niemand aangehouden. De mede-eigenaar van de zaak, Don Goos, is aangeslagen: zijn zaak is pas net geopend.

De schade aan de tabakszaak in Wormerveer bij daglicht - Foto: NH Media/Tom van Midden

De melding van de ramkraak kwam net na 3.00 uur vannacht binnen bij de politie. De daders zijn met hun auto door de deuren van de tabakszaak gereden, die daardoor veel schade heeft opgelopen. Bij daglicht is dat goed te zien: de voordeuren zijn kapot, overal ligt glas en ook binnen in de zaak is het een ravage. De grond ligt onder andere bezaaid met pakjes sigaretten. De zaak werd twee maanden geleden geopend en sindsdien is Don mede-eigenaar van de zaak. "Twee maanden pas, en dan heb je dit", zegt hij tegen NH-verslaggever Tom van Midden. Don werd vannacht wakker gebeld door de alarmcentrale. "Dan kijk je op de camera's en dan zie je ze net weggaan. Ik heb de politie gebeld en ben meteen hiernaartoe gegaan, en dan tref je dit aan." Tekst loopt door onder de foto.

Foto: NH Media/Tom van Midden

Don heeft een vermoeden dat de daders eerder in zijn winkel zijn geweest. "Ze wisten precies waar ze heen gingen: de dure pakjes van Marlboro en de nieuwe apparaatjes van het verwarmde tabak. Dat is gewoon gericht." Zijn winkel is goed beveiligd, zegt Don. "Het alarm deed het gewoon. De installateur van de camera's komt nu ook langs, die gaat de beelden even goed veiligstellen. Dat moeten we allemaal afwachten. Ik heb alleen de auto gezien die naar binnen is geramd. Daarop ben ik hiernaartoe gereden." Nietsontziend Peter Arens wilde net wat gaan kopen bij de tabakszaak. Hij ziet een enorme ravage. "Ik dacht eerst nog dat ze een kerstboom hadden afgebroken." Hij had verwacht dat een ramkraak op die plek niet snel zou gebeuren. "Er wonen hierboven mensen, dus je zou denken: 'Het gebeurt niet'. Maar ik heb ook al geadviseerd dat ze beter rolluiken kunnen installeren, want ze (de daders, red.) gaan hun grenzen verleggen. Ze zijn nietsontziend."

De politie heeft uitgebreid gezocht naar de twee daders, schrijven zij op Facebook, maar heeft niemand meer aangetroffen. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Getuigen worden opgeroepen om informatie te delen.

Don vindt het hondsbrutaal wat er is gebeurd. "Ik heb uiteindelijk zelf de deur een beetje dichtgetimmerd en dichtgedaan. Toen ben ik naar huis gegaan, even een thuis geweest en toen weer terug voor het onderzoek." "Met mij gaat het goed, maar met de winkel wat minder", zegt Don cynisch. "Je zit hier niet op te wachten. Maar je kan er weinig aan doen. We wachten nu op de schade-experts en dan zien we het later wel." De mede-eigenaar blijft er nuchter onder. "Ik kan moeilijk gaan huilen."