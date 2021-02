Overvaller(s) hebben het voorzien op brillen: "Brutaalste overval ooit"

PURMEREND/KROMMENIE - Het lijkt erop dat dieven het voorzien hebben op brillen in Zaanstreek-Waterland. In de afgelopen 24 uur zijn er twee opticiens overvallen. In Purmerend werd gistermiddag op klaarlichte dag Van Dijk Optiek overvallen en vannacht werd bij Mirck Optiek een ramkraak gepleegd.

Bij Van Dijk Optiek in de Dubbele Buurt in Purmerend kwam een man rond half drie de winkel binnen. "Hij begon direct op twee vitrines in te slaan met een lifehammer", vertelt bedrijfsleider Ernst De Jong aan Regio Purmerend.

Hierop deed de man een greep in de vitrines waar monturen van Gartier werden geshowd en rende direct de winkel weer uit. "Dit was de brutaalste diefstal die ik ooit heb meegemaakt. Bij elkaar duurde dit zo’n 15 seconden", zegt De Jong. "We hebben ongeveer voor 8000 euro schade. Er zijn zeven merkmonturen van Gartier meegenomen en twee vitrines zijn stuk. We zijn ons kapot geschrokken." De optiek heeft aangifte gedaan van het gebeuren.

Ramkraak

Vannacht werd een ramkraak gepleegd bij opticien Mirck Optiek, aan de Zuiderhoofdstraat in Krommenie. "Een auto is tot twee keer toe achteruit op de voordeur ingereden", vertelt eigenaar Robbert Hoendervoogt aan NH Nieuws. "Gelukkig hebben ze niets buitgemaakt."

De verdachten in Purmerend en Krommenie zijn nog voortvluchtig. De politie is op zoek naar getuigen.