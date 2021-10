Overval op brillenwinkel Amsterdam-Buitenveldert, medewerker bedreigd met steekwapen

Een brillenwinkel bij het Gelderlandplein in Amsterdam-Buitenveldert is vanmiddag overvallen. Daarbij zijn meerdere goederen buitgemaakt. De politie is nog op zoek naar de daders.

De overval gebeurde rond 13.00 uur aan de Arent Janszoon Ernststraat. Een medewerker van de brillenwinkel werd met het steekwapen bedreigd, maar niemand raakte gewond.

De politie is nog op zoek naar de daders. Niet lang na de overval is er een Burgernetmelding uitgezet. De twee verdachten reden weg op een blauwe scooter.

De overval is de zoveelste in een reeks winkelovervallen. Afgelopen vrijdag werd een telefoonwinkel aan het Bijlmerplein overvallen. Dit was de derde overval op het Bijlmerplein in tien dagen. Voor de overval van 12 oktober zijn drie verdachten aangehouden. Een van deze verdachte was minderjarig. De anderen waren 18 en 20 jaar oud.