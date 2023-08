Klant op slippers achtervolgt dieven na zonnebrillenroof bij Hoofddorpse opticien

Een klant van een Hoofddorpse opticien aan het Marktplein is gisteren op haar slippers achter twee mannen aangegaan die kort daarvoor enkele zonnebrillen uit de winkel hadden gestolen. Ook een medewerker van de opticien zette de achtervolging in.

Na een lange zoektocht - waarbij een politiehond werd ingezet - werd uiteindelijk één van de twee verdachten aangetroffen, meldt de politie Haarlemmermeer op Facebook. Bij hem werden vier zonnebrillen aangetroffen. Hij is opgepakt en op het bureau verhoord.

Hoewel de tweede verdachte nog altijd voortvluchtig is, steekt de politie de loftrompet over het alerte handelen van de medewerker en de klant. De 'dappere dame' op slippers was blij dat ze na de achtervolging een andere afspraak kon nakomen. "Kan ik weg?" vroeg ze aan de politie. "Ik moet mijn nagels nog laten doen."