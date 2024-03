Zonnig vooruitzicht voor het Baafje: zwembad gered van definitieve sluiting

Met gespannen gezichten luisteren de leden van actiegroep Red het Baafje naar wat er besloten wordt door de verschillende raadsleden. De uitslag van de raadsvergadering gaat doorslaggevend zijn voor de toekomst van hun geliefde zwembad het Baafje in Heiloo.

Al lange tijd is de toekomst van het zwembad onzeker. De voormalig exploitant van het zwembad is een tijd terug failliet gegaan, en er werd duidelijk dat een doorstart in eerste instantie niet mogelijk was. Bewoners laten zich niet zomaar hun geliefde zwembad afnemen, en vormen samen een burgerinitiatief dat zich inzet voor het voortbestaan van het zwembad. Met veel verschillende acties hebben ze alles uit de kast getrokken om de sluiting van Het Baafje tegen te gaan.

Tijdens de commissievergadering is gesproken over de oplossingen om het zwembad open te houden. Elke partij mag eventuele vragen over het voorstel op tafel leggen. Er is een hoop gebeurd voor de vergadering waardoor er veel te bespreken is.

In een paar weken tijd is een kosten- en batenanalyse uitgevoerd. Daarin is gekeken naar de mogelijkheden om een nieuwe exploitant aan te stellen en een geldbedrag van 190.000,- euro vast te stellen voor de heropening van het zwembad.