Bewoners werpen reddingsboei naar failliet zwembad het Baafje: 'Mag niet verdwijnen'

Door een faillissement dreigt zwembad het Baafje uit Heiloo te verdwijnen. Een groep inwoners neemt nu zelf het heft in handen om hun geliefde zwembad van de ondergang te redden. En dat is niet voor de eerste keer.

Het zwembad en de grond is van de gemeente. Maar doordat exploitant van het zwembad, Heiloo Actief BV, failliet is gegaan zijn de deuren gesloten. Willemijn kijkt nu samen met Gea Schilte en zo'n vijftien andere inwoners of ze het zwembad kunnen redden.

"Het is een ontmoetingsplek voor ouderen die 's ochtend baantjes trekken en een thermoskan koffie mee hebben", legt ze uit. "Kinderen komen hier na school en gezinnen zijn hier als het vakantie is. Iedereen kan genieten en sportief bezig zijn."

"Maar het kan ook dat burgers zelf het zwembad gaan runnen. Dat is al gebeurd in Uitgeest en zou hier ook kunnen. Een derde optie is een combinatie van een nieuwe exploitant en helpende burgers."

Er liggen volgens Willemijn verschillende opties op tafel. "Een van die mogelijkheden is dat er een nieuwe exploitant in komt", vervolgt ze.

Opvallend genoeg hebben inwoners uit Heiloo eerder ook al het zwembad gered. In 2014 verkeerde Het Baafje ook al in de problemen. "Toen is het zwembad, dankzij alle inzet van betrokken bewoners, bij een exploitant gekomen", zegt Gea Schilte, die daar destijds ook bij betrokken was. "Ook nu moeten we weer vinger aan de pols houden."

Mochten dorpsgenoten inderdaad het zwembad gaan runnen, dan staan de hulptroepen al klaar om te assisteren. Willemijn heeft via verschillende kanalen tientallen aanmeldingen gekregen. "Dat gaat van grasmaaien tot het draaien van de kassa. Toch weten we nog niet of het zover komt, daarvoor moeten we eerst met de wethouder spreken", aldus de zwembadredder.

Om meer ruchtbaarheid aan de actie te geven is er wel een handtekeningenactie in het leven geroepen. "Ja, dat heb ik gehoord", lacht Willemijn. "Dat is iemand geweest van buiten onze groep. Mooi dat dat gebeurt. Zo blijkt: echt veel mensen willen het zwembad behouden."