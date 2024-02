Inwoners Heiloo zetten alles op alles om zwembad Het Baafje te redden

Voor veel inwoners van Heiloo en omstreken is het zomers een vast ritueel: zwemmen bij Het Baafje in Heiloo. Maar kan dat straks nog wel? Het zwembad is failliet en de gemeente weet nog niet of ze het kunnen redden. Inwoners komen daarom met een burgerinitiatief om het zwembad te kunnen behouden. "Het is veel meer dan een stukje nostalgie."

Doordat Heiloo Actief BV failliet is gegaan, is het de vraag hoe het verder moet met het voortbestaan van Het Baafje. Heiloo Actief zorgde voor de exploitatie voor onder andere buitenzwembad Het Baafje. Door dit faillissement dreigen de Heilooërs het geliefde zwembad te verliezen. De inwoners willen daar een stokje voor steken en daarom is er een burgerinitiatief opgestart: Red Het Baafje.

"Het is hartverwarmend wat voor mooie berichten we voorbij zien komen"

Zodoende heeft Willemijn samen met een aantal anderen het burgerinitiatief opgezet. "Het is mooi dat zo veel mensen mee willen werken aan het behouden van het zwembad". Volgens haar is het redden van Het Baafje van belang omdat het voor veel mensen een betekenis heeft. "Het Baafje is echt een stukje nostalgie. "

Dit speelt niet alleen onder de inwoners van Heiloo, ook in de naastgelegen dorpen willen veel mensen meehelpen. "Bijvoorbeeld Egmond en Limmen", vertelt Vermeer. "Het is hartverwarmend wat voor mooie berichten we voorbij zien komen. Dat doet mij echt goed."

Niet alleen gedurende de zomer is het zwembad in trek. Trouwe klanten nemen vroeg in het jaar vaak al een duik. "Het zwembad is echt voor iedereen, jong, oud, pubers, noem maar op.", vertelt Willemijn. "De oudere zwemliefhebbers komen 's ochtends vroeg vaak langs om baantjes te zwemmen. Om helemaal met de fiets naar Alkmaar te moeten is dan niet ideaal."

De beheerders van Red Het Baafje kijken ook naar overige mogelijkheden met het zwembad. "We willen meer uit Het Baafje halen, om zo meer inkomsten te creëren. Bijvoorbeeld door een koffietentje of iets dergelijks erbij te maken. Maar dan loop ik al ver op de feiten vooruit", geeft Willemijn toe.

Hoe nu verder?

Er is nog veel onduidelijk over wat er gedaan moet worden om het zwembad te kunnen behouden. De beheerders van Red Het Baafje gaan aanstaande maandag om tafel met Antoine Tromp, wethouder Sport en Cultuur in Heiloo. Er gaat dan gekeken worden naar de mogelijkheden en het aandeel van de bewoners daarbij.

"Het is een ingewikkeld dossier, omdat de cijfers nog niet duidelijk zijn.", vertelt Vermeer. "Omdat Heiloo Actief BV voor zowel Theater de Beun als zwembad Het Baafje de exploitant was is het niet duidelijk of het alleen aan De Beun lag of ook aan Het Baafje."

Wat er ook uit het gesprek gaat komen, meer mankracht is er in ieder geval nodig voor zwembad Het Baafje. "Alleen met vrijwilligers die willen helpen kom je er niet, er zijn ook badmeesters en andere professionals nodig."