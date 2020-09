Honden nemen frisse duik in buitenzwembad Heiloo: "Dit is fantastisch, zo'n kans krijg je nooit meer"

HEILOO - Het seizoen zit er op voor buitenzwembad Het Baafje in Heiloo en daarom mogen honden traditiegetrouw de laatste duik nemen. Dat deden ze masaal: tientallen honden en hun baasjes gingen het water in. "Het is één groot feest hier", aldus een van de bezoekers.

Het hondenzwemmen is volgens beheerder Jan Oostindie vijf jaar geleden begonnen. Maar inmiddels is het niet meer weg te denken tijdens de seizoensafsluiting van het buitenzwembad in Heiloo. "Het is prachtig om al die hondjes met al die verschillende karakters samen te zien zwemmen. Dat gaat eigenlijk altijd goed. Daar kunnen we als mensen nog wel iets van leren."

Niet alleen de honden nemen een duik in het zwembad. Sommige baasjes zwemmen zij aan zij met hun trouwe viervoeter. "Ik heb toch mijn bikini maar aangedaan", vertelt een van de hondenbezitters lachend. "Voor de zekerheid als ik te hulp moet schieten. Je moet er toch niet aan denken dat je hondje verdrinkt."

Spanning

En waar de ene hond meteen het water in springt, zijn andere hondjes nog wat afwachtend. Zo ook hondje Pip die niet bepaald zit te wachten op een nat pak. "Ze is pas een half jaar en ze trilt helemaal van de spanning. Ik vind het ook wel spannend, maar het is wel fantastisch dat ze dit organiseren. Zo'n kans krijg je nooit meer."

Nu de hondjes het seizoen feestelijk afsluiten is het ook tijd om de balans op te maken. Want dat seizoen is volgens Oostindie met 45.000 bezoekers ondanks het coronavirus geslaagd. "De verkoop van abonnementen was dit jaar veel hoger dan bij voorgaande jaren. Dat komt ook omdat veel mensen niet naar het buitenland op vakantie zijn gegaan, maar thuisbleven. En de hittegolf heeft ook ontzettend geholpen."