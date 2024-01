Onzekere toekomst: moet Heiloo verder zonder zwembad en theater?

Een doorstart voor buitenzwembad het Baafje en theater de Beun in Heiloo zit er voorlopig niet in. Niet alleen is de boekhouding van de failliete exploitant Heiloo Actief een zooitje, ook vallen de kosten van een overname veel hoger uit dan verwacht, verklaarde wethouder Antoine Tromp gisteravond tegenover de gemeenteraad. "Het is ook hét moment om de vraag te stellen: wat willen we ermee?"

Foto: NH Media

Het is nog maar de vraag of theater de Beun en zwembad Het Baafje weer opengaan. Afgelopen vrijdag werd via de curator duidelijk wat de kosten zijn om beide voorzieningen over te nemen. "In de eerste gesprekken met de curator was ik er best positief over. Ik dacht: daar komen we wel uit. Maar toen we vorige week vrijdag de taxatielijst ontvingen, kwam dat in een heel ander daglicht te staan." De exploitatie van het Baafje en De Beun werd door de gemeente uitbesteed aan Heiloo Actief BV. Maar tegenvallende inkomsten en een slecht onderhouden boekhouding zouden de exploitant de das om hebben gedaan. Het faillissement zorgt voor commotie onder Heilooërs. Wat betekent dit voor het voortbestaan van hun geliefde zwembad en theater?

"Wij verwachten van het college daadkracht: Wir schaffen das" Fons Hopman, raadslid D66

In de hoop te voorkomen dat de "iconische voorzieningen" voorgoed sluiten, vroeg D66 een zogeheten interpellatiedebat aan. Dat werd gisteravond tijdens de raadsvergadering gehouden. De partij vraagt het college te zoeken naar een structurele oplossing om zowel het theater als het zwembad open te houden. "De lokale gemeenschap is erg gehecht aan deze voorzieningen. Wij verwachten van het college daadkracht: Wir schaffen das", aldus D66-raadslid Fons Hopman. Ook werden er een aantal moties ingediend, die in grote lijnen op hetzelfde neerkomen: er moet snel duidelijkheid komen in de financiële situatie van Heiloo Actief. Afzonderlijk bekijken Hoewel er bij sommige raadsleden zorgen zijn over de financiële haalbaarheid van een doorstart, is de wil om beide voorzieningen te redden bij alle partijen groot. Wel wil de gemeenteraad dat de kosten-batenanalyse van de twee voorzieningen los van elkaar worden uitgevoerd. Een motie daarvoor werd unaniem aangenomen. "We moeten een weloverwogen keuze kunnen maken, waarbij we alle gemeentelijke kosten tegen elkaar afwegen.", stelt Hopman.

"We gaan de kosten en baten in kaart brengen, zodat we ook weten waar we ja op zeggen" Antoine Tromp, wethouder Sport en Cultuur