Heilooërs in actie tegen te hoge 'killerdrempels’

Inwoners van Heiloo kan het niet zijn ontgaan: sinds begin dit jaar hangen er langs een aantal straten gele protestborden. De borden zijn het werk van de actiegroep Killerdrempels Heiloo. Hun klacht is duidelijk: ze willen geen te hoge drempels in het dorp. "Je moet vol op de rem om er overheen te rijden en geen schade op te lopen."

Aanleiding voor de protestborden is de herinrichting van de Zeeweg en Stationsweg in het centrum van Heiloo. De plannen daarvoor worden vanavond besproken in de gemeenteraad, en in het nieuwe ontwerp van beide straten zijn ook drempels ingetekend. En díe drempels moeten vooral niet te hoog worden, vindt de actiegroep bestaande uit vier Heilooërs die anoniem willen blijven. Gevraagd naar de reden daarvoor, vertelt een van hen: "Het gaat om het signaal, de boodschap en niet om ons." Als voorbeeld van plekken waar het misgaat, noemt de groep de Belieslaan, Kerkelaan en Westerweg. Daar zijn dan ook hun protestborden te vinden. "Dat zijn straten waar de maximumsnelheid 30 km/u is, maar je kan alleen met 5 km/u over de drempels rijden om geen schade aan de onderkant van je auto te krijgen." Het gaat volgens hen om 'killerdrempels'. "Dat zijn die korte, hoge drempels. Wij rijden zelf in wat sportievere auto's. Die liggen soms wat lager, maar ook normale of kleine auto's hebben bij deze obstakels problemen. Sommigen moeten de drempels schuin nemen om ongeschonden verder te rijden. Alleen die grote SUV's redden het." Tekst gaat verder onder foto.

Een van de actiegroepleden bij een 'killerdrempel' in de Belieslaan - Foto: NH/ Anne Klijnstra

"Kijk, we hebben niks tegen 30 km/u-zones", reageert de woordvoerder van de actiegroep als we hem er op wijzen dat de drempels kennelijk wel 'hun remmende werk' doen. "Maar je moet wel die toegestane snelheid kunnen rijden. Ook de hulpdiensten lopen hier vertraging op." "Die te hoge drempels zijn wat ons betreft onhoudbaar. Je kan als gemeente je inwoners toch niet opzadelen met het risico dat ze schade rijden." De actie van de vier Heilooërs krijgt de nodige reacties op Facebook. "Op onze eigen pagina, maar ook op 'Je bent Heilooër als'. "Natuurlijk is niet iedereen het met ons eens, maar de overgrote meerderheid steunt ons. En de problemen met te hoge drempels zijn ook niet nieuw. Dit speelt al jaren in Heiloo." En dat klopt. Tien jaar geleden besteedde NH al eens aandacht aan Heiloose 'horrordrempels'. Met hun protestactie hoopt de groep dat de raadsleden vanavond nog eens goed achter hun oor krabben als ze de herinrichtingsplannen voor de straten in het centrum bespreken. "We hopen dat die gewijzigd gaan worden. Daarnaast willen we dat de hoge drempels in de Kerkelaan, Westerweg en Belieslaan worden aangepast tot de lagere, langere variant. Die zijn wel met 30 km/u te berijden."

"Het is een misvatting dat weggebruikers met de maximaal toegestane snelheid over een drempel moeten kunnen rijden" gemeentebestuur Heiloo

Maar volgens het gemeentebestuur gaat die redenatie niet op, antwoordt zij op vragen van NH. "Het is een misvatting dat weggebruikers met de maximaal toegestane snelheid over een drempel moeten kunnen rijden. De inschatting is dat de drempels met en snelheid tot 15 - 20 km/u gepasseerd kunnen worden." "Drempels zijn tenslotte bedoeld om de snelheid van het autoverkeer af te remmen. Dit komt de verkeersveiligheid van fietsers en (overstekende) voetgangers ten goede. Ook heeft het tot doel om de leefbaarheid te verbeteren, onder andere door de hoeveelheid verkeer dat door woonstraten rijdt terug te dringen." Deze argumenten zijn volgens de gemeente ook de reden waarom in het ontwerp voor de Stationsweg en Zeeweg ook voor drempels is gekozen. Hetzelfde geldt voor de Belieslaan, Kerkelaan en Westerweg. "Deze (woon)straten zijn in samenspraak met bewoners en op basis van de uitgangspunten van ons verkeersbeleid ontworpen." De raadsvergadering in Heiloo begint vanavond om 19.30 uur.

'Killerdrempel' Belieslaan Heiloo - Foto: NH/ Anne Klijnstra