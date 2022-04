Toch nog hogere drempels N248 om verkeer af te remmen voor overstekende fietsers

De verkeersdrempels op de N248 bij de Wadweg gaan verder omhoog. Begin maart zijn de drempels aangelegd om het verkeer af te laten remmen bij de oversteekplaats voor fietsers. Hoewel de maximumsnelheid omlaag is gegaan, bleek de maatregel nauwelijks te werken, omdat de drempels veel te laag zijn. Vandaag laat de provincie Noord-Holland de verkeersremmers verder ophogen.

Ruigrok verteld al eerder aan NH Nieuws dat het ook met de drempels uitkijken is: "Het moet daar veilig worden en ik heb wel het idee dat dat met de drempels werkt. Je moet natuurlijk te allen tijde blijven kijken, want als je niet goed kijkt kan je met 50 ook aangereden worden."

Afgelopen maand zijn vanaf beide kanten drempels aangelegd ter hoogte van de Wadweg. De drempels hebben geen zin gehad, merkte Saskia Ruigrok. Autoverkeer kon nog met gemak met 80 kilometer per uur over de drempels heen rijden. De Wieringerwaardse heeft er persoonlijk voor gezorgd dat de provincie de drempels laat verhogen.

De verkeersremmende drempels zijn aangelegd na een dodelijk ongeval in 2020. Toen kwam een 16-jarige jongen om het leven, nadat hij op zijn fiets de oversteek wilde maken bij de Wadweg. Saskia Ruigrok uit Wieringerwaard startte als bezorgde ouder daarop een petitie die ruim 6.000 handtekeningen ontving.

Bij de kruisingen met de Wadweg en Waardpolderhoofdweg steken dagelijks duizenden scholieren over van en naar Schagen. In 2019 overleed een 14-jarige scholier die de weg wilde oversteken en in november 2020 overleed een 16-jarige scholier na een aanrijding.

Na de laatste aanrijding startten omwonenden een petitie voor aanpassingen aan de N248. De meer dan 6.000 handtekeningen werden overhandigd aan de gemeente Hollands Kroon, als reactie daarop liet de provincie dus weten daadwerkelijk iets aan de weg te gaan doen.