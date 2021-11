Tientallen verkeersdrempels en plateaus om auto's af te remmen in Hilversumse wijk

Maar liefst zesendertig verkeersdrempels en negen plateaus moeten er voor gaan zorgen dat automobilisten zich in Kerkelanden aan de maximumsnelheid gaan houden. Ook op de Kerkelandenlaan worden er snelheidsbeperkende maatregelen aangebracht.

Al jaren maakt de buurt zich zorgen over de veiligheid van bewoners en hun kinderen. In de hofjes en lanen van Kerkelanden wordt er geregeld veel te hard gereden. In december vorig jaar werd het gebied al een 30 kilometer-zone. Nu komen daar dus nog extra drempels bij.

Wethouder Annette Wolthers is blij met de maatregelen: "Soms kun je klachten meteen oppakken, maar dit vergde meer tijd. Ik ben blij dat de drempels er nu komen. Dat zal de verkeersveiligheid zeker ten goede komen."

Busdrempels

De plaatsing van de drempels binnen de hofjes en lanen is niet de enige verandering. Op de Kerkelandenlaan moeten tien busdrempels er voor zorgen dat ook daar het verkeer niet te snel rijdt.

Verder komt er bij de rotonde aan de Diependaalselaan en de Kerkelandenlaan knipperende led-verlichting in het wegdek. Deze lampen gaan knipperen zodra er een fietser nadert om over te steken.

De hoop is dat alle maatregelen leiden tot een veiligere situatie in de Hilversumse wijk.