Gemeente grijpt in: zwembaden, sporthallen, personeel en zwemlessen Duikerdel gered

Het failliete Social Leisure, beheerder van sportaccommodaties in Dijk en Waard, is overgenomen door de gemeente. Dit betekent ook dat de gekochte abonnementen en zwemlespakketten geldig blijven voor zwembad Duikerdel in Noord-Scharwoude. Ouders uitten eerder hun zorgen over de honderden euro's die zij spendeerden voor lessen voor hun kinderen, die nu niet door konden gaan.